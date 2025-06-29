Яким буде тариф на електроенергію з 1 липня

Тариф на електроенергію для українців залишиться незмінним, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Нині він становить 4,32 гривні за кіловат-годину й залишиться чинним щонайменше на пів року – до 31 жовтня 2025 року. Цей тариф дія для побутових споживачів з 1 червня 2024 року.

Разом з цим з 1 липня зміниться напруга в електромережах українців. Як постановила Національна комісія щодо регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вона зросте зі звичних 220 вольтів до 230 вольтів. Це нововведення необхідне, щоб привести українські мережі до європейських стандартів, але не повинні вплинути на споживачів.

Як менше платити за світло

Нині в Україні діє єдиний тариф на світло. Проте власники двозонних та тризонних лічильників можуть платити за електроенергію менше.

Двозонні тарифи "День-Ніч"

З 7 до 23 години – 4,32 гривні за кіловат-годину, а з 23 до 7 години – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Тризонні тарифи "День-Ніч"

З 8 до 11 години та з 20 до 22 години – 6,48 гривень за кіловат-годину, а з з 23 до 7 години – 1,73 гривні за кіловат-годину. У інші години – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Отже, за денним тарифом українці мають платити повну вартість тарифу на електроенергію, а за нічним тарифом – 50% вартості.