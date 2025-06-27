Як менше платити за комуналку

Зокрема українці можуть замінити лампи розжарювання на LED, передає 24 Канал.

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Таким чином вдасться знизити витрати на світло. Так родини зможе заощаджувати до 1 000 гривень щороку.

Ще одне спосіб заощадити – знизити температуру бойлера. Багато пристроїв встановлені на саме на 70 градусів за Цельсієм. Однак для комфортного життя достатньо лише 55 градусів. Зокрема це дозволить зекономити ще до одну 1 000 гривень.

Не менше важливу роль грає й побутова техніка. Наприклад, якщо правильна машина чи холодильник мають низький клас енергоефективності, то ці пристрої здатні витрачати вдвічі більше електроенергії, ніж сучасні моделі.

Зверніть увагу! Перехід на економніші пристрої — ще один варіант, як знизити навантаження на сімейний бюджет.