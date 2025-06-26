Які будуть тарифи на електроенергію з липня

У липні 2025 року тариф на електроенергію для українців залишиться незмінним – 4,32 гривні за кіловат-годину. Такий тариф збережеться мінімум до жовтня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Втім деякі українці мають можливість сплачувати менше за спожиту електроенергію. Власники двофазних лічильників можуть економити на світлі за допомогою зниженого нічного тарифу.

Денний тариф діє з 7:00 до 23:00 години і складає 4,32 гривні за кіловат-годину.

Нічний тариф діє з 23:00 до 7:00 години і становить 2,16 гривні за кіловат-годину.

Важливо! З 1 липня зміниться напруга в електромережах українців. Як постановила Національна комісія щодо регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), вона зросте зі звичних 220 вольтів до 230 вольтів. Це нововведення необхідне, щоб привести українські мережі до європейських стандартів, але не повинні вплинути на споживачів.

Які будуть тарифи на воду з 1 липня

Вартість водопостачання та водовідведення у липні може залишитися тією ж, що була у червні. НКРЕКП, яка регулює тарифи на воду, не планує їх підвищувати.

Проте, повноваження щодо встановлення тарифів розподілені між НКРЕКП та органами місцевого самоврядування. Тому вартість води у різних населених пунктах відрізняється.

Варто знати! Інколи місцева влада має право підвищувати тарифи на воду, не погоджуючи це з НКРЕКП.

Який буде тариф на газ з липня

З 1 липня залишиться незмінним і тариф на природний газ для населення. Вартість газу для українців, які є клієнтами "Нафтогазу", становитиме 7,96 гривні за кубометр, як і було раніше.

Інші компанії також не планують підвищувати тарифи на газ – їхній розмір у липні коливатиметься від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр.

Слід знати! Окрім оплати за спожитий газ, українці у липні також повинні заплатити за доставку газу. Її розмір теж не зміниться.