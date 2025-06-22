Які діють пільги на комуналку для УБД

Захисники України мають право на пільги для оплати житлово-комунальних послуг. Ці пільги поширюються на різні види послуг, включно з опаленням, водопостачанням, електроенергією та вивезенням сміття, розповідає 24 Канал.

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Втім, відсоток знижки для таких осіб дещо відрізняється:

  • учасники бойових дій отримують 75% знижки на комунальні послуги в межах встановлених норм;
  • учасники війни мають право на 50% знижки;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни користуються 100% пільгами;
  • члени сімей загиблих отримують 50% знижки.

На які комунальні послуги діє УБД

Пільги на комунальні послуги для учасників бойових дій включають:

  • Управління багатоквартирним будинком;
  • Постачання та розподіл природного газу;
  • Електропостачання;
  • Постачання гарячої води та теплової енергії для опалення;
  • Централізоване водопостачання і водовідведення;
  • Вивезення сміття;
  • Придбання твердого палива та скрапленого газу.

Важливо! Оформити пільги можна, звернувшись до Пенсійного фонду особисто, поштою або через сервісні центри ПФУ. Заяви приймають також у виконавчих органах місцевої влади, військових адміністраціях та ЦНАПах.