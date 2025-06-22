Какие действуют льготы на коммуналку для УБД

Защитники Украины имеют право на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эти льготы распространяются на различные виды услуг, включая отопление, водоснабжением, электроэнергией и вывозом мусора, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Не переплатить за коммуналку: когда передавать показания счетчиков

Впрочем, процент скидки для таких лиц несколько отличается:

участники боевых действий получают 75% скидки на коммунальные услуги в пределах установленных норм;

участники войны имеют право на 50% скидки;

лица с инвалидностью вследствие войны пользуются 100% льготами;

члены семей погибших получают 50% скидки.

На какие коммунальные услуги действует УБД

Льготы на коммунальные услуги для участников боевых действий включают:

Управление многоквартирным домом;

Поставка и распределение природного газа;

Электроснабжение;

Поставка горячей воды и тепловой энергии для отопления;

Централизованное водоснабжение и водоотведение;

Вывоз мусора;

Приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Важно! Оформить льготы можно, обратившись в Пенсионный фонд лично, по почте или через сервисные центры ПФУ. Заявления принимают также в исполнительных органах местной власти, военных администрациях и ЦНАПах.