Какие действуют льготы на коммуналку для УБД
Защитники Украины имеют право на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эти льготы распространяются на различные виды услуг, включая отопление, водоснабжением, электроэнергией и вывозом мусора, рассказывает 24 Канал.
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Впрочем, процент скидки для таких лиц несколько отличается:
- участники боевых действий получают 75% скидки на коммунальные услуги в пределах установленных норм;
- участники войны имеют право на 50% скидки;
- лица с инвалидностью вследствие войны пользуются 100% льготами;
- члены семей погибших получают 50% скидки.
На какие коммунальные услуги действует УБД
Льготы на коммунальные услуги для участников боевых действий включают:
- Управление многоквартирным домом;
- Поставка и распределение природного газа;
- Электроснабжение;
- Поставка горячей воды и тепловой энергии для отопления;
- Централизованное водоснабжение и водоотведение;
- Вывоз мусора;
- Приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Важно! Оформить льготы можно, обратившись в Пенсионный фонд лично, по почте или через сервисные центры ПФУ. Заявления принимают также в исполнительных органах местной власти, военных администрациях и ЦНАПах.