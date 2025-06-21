Про які пільги не знають пенсіонери в Україні

Після оформлення пенсії вони отримують посвідчення, що відкриває доступ до різних привілеїв: від безкоштовного проїзду до звільнення від земельного податку, розповідає 24 Канал.

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Проте, чимало з них досі платять за транспорт, хоча можуть їздити безкоштовно у міському та приміському транспорті (автобусах, трамваях, тролейбусах, електричках). У метро та маршрутках безкоштовний проїзд можливий лише там, де це затвердили місцеві органи влади.

Якими пільгами не користуються пенсіонери

Також багато пенсіонерів не користуються звільненням від сплати податку на землю. Пільга поширюється на кілька типів ділянок, включно з дачними та присадибними.

Ще один важливий момент: право на безкоштовну правову допомогу. Пенсіонери можуть безкоштовно отримувати консультації та допомогу з оформлення документів, а у разі низької пенсії навіть судове представництво

Важливо! Щоб скористатися пільгами, потрібно лише мати пенсійне посвідчення та, у деяких випадках, надати додаткові документи