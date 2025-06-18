Кому надається доплата за віком

Доплату за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.

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Також умовами для отримання цієї доплати є:

пенсіонер отримує пенсію за віком;

має загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.

Додається доплата за віком до пенсії автоматично. Тобто, звертатись у ПФУ за її отриманням непотрібно.

Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,

– повідомляє ПФУ.

Який розмір доплати за віком зараз: