Кому надається доплата за віком
Доплату за віком можуть отримати пенсіонери старше 70 років, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.
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Також умовами для отримання цієї доплати є:
- пенсіонер отримує пенсію за віком;
- має загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.
Додається доплата за віком до пенсії автоматично. Тобто, звертатись у ПФУ за її отриманням непотрібно.
Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,
– повідомляє ПФУ.
Який розмір доплати за віком зараз:
- пенсіонери від 70 до 74 років мають право на доплату у розмірі 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- старше 80 років – 570 гривень.