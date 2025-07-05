Передача показників електролічильників

Незалежно від того, знімає людина квартиру чи здає в оренду, вчасно передати показники лічильника є важливим, пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК "Київські регіональні електромережі".

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Передавати показники слід в останні два дні поточного місяця і перші три дні нового. Тоді можливо уникати некоректних нарахувань та неочікуваних сум у платіжках.

Якщо передати покази пізніше, то законодавство зобов’язує нас розраховувати дані за середньодобовим споживанням аналогічного періоду минулого року,

– пояснили у ДТЕК.

Наголошується, що особливо слід бути уважним тим, хто пов'язаний з орендою житла. Наприклад, якщо в помешканні деякий час ніхто не живе, а власник передавав одні й ті самі покази щомісяця, то у платіжці могли бути присутні низькі суми.

Одного дня до квартири заселились орендарі, проте ні власник, ні нові мешканці не передавали покази, сплачуючи за середньодобове споживання. А коли контролер ДТЕК зняв фактичні покази лічильника та передав у компанію, то виявилось, що середнє споживання електроенергії відрізняється від реального.

У підсумку орендар отримав квитанцію за світло з великою сумою, на яку він не чекав. Якщо її не сплатити, це призведе до заборгованості і ризику відключення,

– підсумували на сайті.

Важливо! Для уникнення подібних ситуацій слід передавати покази лічильника щомісяця та вчасно, і навіть якщо помешкання здається в оренду або тимчасово не використовується.