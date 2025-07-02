Чому Україна перейшла на 230 вольт
Підвищення напруги – частина синхронізації з європейською енергосистемою, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
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Українська енергосистема працює синхронно з європейською, тому щоб гармонізувати норми змінили напругу – 230/400 вольт замість колишніх 220/380 вольт.
Допустиме відхилення від номінальної напруги передбачене у межах 10% – від 207 до 253 вольт. Нововведення запровадили 1 липня.
Як заощадити електроенергію
Нововведення навіть має зменшити потребу в стабілізаторах, тобто дозволить заощадити кошти й зменшити втрати енергії. Так само перехід не вплине на суми в платіжках, оскільки споживачі платять не за напругу, а за фактично спожиту електроенергію, тобто кіловат-години.
Отже, немає окремих спеціальних інструкцій, як економити споживання електроенергії після переходу на 230 вольт. Тому українці можуть дотримуватися загальних порад:
- Відключіть електроприлади від мережі, коли ними не користуєтесь. Навіть у режимі очікування вони споживають електроенергію.
- Використовуйте режими економії енергії, якщо вони доступні на ваших приладах. Чимало сучасної побутової техніки мають смарт-функції з економії – використовуйте їх.
- Прання та сушіння одягу при низьких температурах. Це допоможе заощадити багато енергії. Водночас у пікові години рекомендується взагалі відмовитися від використання пральної чи посудомийної машин.
- Не ставте гарячі страви в холодильник. Це змушує холодильник працювати довше і споживати більше енергії.
- Підтримуйте комфортну температуру вдома. Не слід нагрівати або надмірно охолоджувати приміщення. Якщо ж вам холодно, краще тепліше одягнутися, а якщо спекотно – провентилюйте приміщення відчинивши вікна.
- Використовуйте природне освітлення. Зараз світловий день суттєво довший: відкривайте штори та жалюзі, щоб максимально використовувати денне світло, це допоможе зменшити потребу в штучному освітленні.
- Використовуйте термостат для регулювання температури. Це допоможе вам підтримувати комфортну температуру без витрачання зайвої енергії.
- Регулярно чистіть фільтри кондиціонера. Забруднені фільтри можуть знизити ефективність роботи кондиціонера та збільшити споживання енергії.
Дотримуючись цих порад і використовуючи переваги розумних технологій, ви можете суттєво зекономити електроенергію та знизити навантаження на електромережу.