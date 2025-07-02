Чому Україна перейшла на 230 вольт

Підвищення напруги – частина синхронізації з європейською енергосистемою, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Дивіться також В Україні підвищили напругу в розетках: чи вплинуть зміни на суми в платіжках

Українська енергосистема працює синхронно з європейською, тому щоб гармонізувати норми змінили напругу – 230/400 вольт замість колишніх 220/380 вольт.

Допустиме відхилення від номінальної напруги передбачене у межах 10% – від 207 до 253 вольт. Нововведення запровадили 1 липня.

Як заощадити електроенергію

Нововведення навіть має зменшити потребу в стабілізаторах, тобто дозволить заощадити кошти й зменшити втрати енергії. Так само перехід не вплине на суми в платіжках, оскільки споживачі платять не за напругу, а за фактично спожиту електроенергію, тобто кіловат-години.

Отже, немає окремих спеціальних інструкцій, як економити споживання електроенергії після переходу на 230 вольт. Тому українці можуть дотримуватися загальних порад:

Відключіть електроприлади від мережі, коли ними не користуєтесь. Навіть у режимі очікування вони споживають електроенергію. Використовуйте режими економії енергії, якщо вони доступні на ваших приладах. Чимало сучасної побутової техніки мають смарт-функції з економії – використовуйте їх. Прання та сушіння одягу при низьких температурах. Це допоможе заощадити багато енергії. Водночас у пікові години рекомендується взагалі відмовитися від використання пральної чи посудомийної машин. Не ставте гарячі страви в холодильник. Це змушує холодильник працювати довше і споживати більше енергії. Підтримуйте комфортну температуру вдома. Не слід нагрівати або надмірно охолоджувати приміщення. Якщо ж вам холодно, краще тепліше одягнутися, а якщо спекотно – провентилюйте приміщення відчинивши вікна. Використовуйте природне освітлення. Зараз світловий день суттєво довший: відкривайте штори та жалюзі, щоб максимально використовувати денне світло, це допоможе зменшити потребу в штучному освітленні. Використовуйте термостат для регулювання температури. Це допоможе вам підтримувати комфортну температуру без витрачання зайвої енергії. Регулярно чистіть фільтри кондиціонера. Забруднені фільтри можуть знизити ефективність роботи кондиціонера та збільшити споживання енергії.

Дотримуючись цих порад і використовуючи переваги розумних технологій, ви можете суттєво зекономити електроенергію та знизити навантаження на електромережу.