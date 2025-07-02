Як подорожчає платіж за електроенергію з 1 липня

Насправді перехід на 230 вольтів ніяк не вплине на розмір платіжок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Як це вплине на клієнтів ДТЕК? Ніяк. Рахунки ті самі. Ви платите за кількість електроенергії, не за напругу,

– йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зауважте! Як зазначає компанія, зараз більшість електроприладів уже адаптовані до стандартів ЄС. Тобто, вони не постраждають від переходу на 230 вольтів.

Чи постраждають електроприлади від переходу на 230 вольтів

Експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом вважає, що населення не помітить цей перехід. Виключенням є ті, хто і надалі користується радянською технікою.

Володимир Омельченко Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Річ у тім, що більшість електричних приладів, якими оснащені квартири та будинки українців, є сучасними, а тому вони розраховані на напругу в 230 вольт. Єдине з чим можуть виникнути проблеми – це ще радянські старі прилади, але їх майже не залишилося.

Зверніть увагу! Як каже Омельченко, це важливий перехід, що дозволить об'єднаній енергетичній системі працювати стабільніше, ефективніше та з меншими витратами.