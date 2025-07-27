Как проверить электросчетчик и сэкономить на свете?
Проверить счетчик, который может начислять лишние киловатты, можно выключив все электроприборы в квартире или доме, а тогда глянуть продолжает ли счетчик считать, передает 24 Канал со ссылкой ДТЭК.
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Если продолжает, то диск на приборе должен вращаться или же показатели на экране будут меняться. В таком случае следует осуществить несколько алгоритмов действий:
- Зайдите на сайт ДТЭК в раздел "Услуги по счетчику" и закажите экспертизу счетчика.
- Во время этой экспертизы специалисты устанавливают временный прибор для учета электроэнергии.
- После оформления заявления и проведения экспертизы специалисты ДТЭК должны сформировать счет в соответствии с характеристиками электроустановки.
Кроме замены неисправного счетчика, сэкономить на электроэнергии можно еще и благодаря двухзонным счетчикам:
- В дневной период (с 07:00 до 23:00) потребители с этим счетчиком платят по стандартному тарифу, то есть 4,32 гривны за киловатт-час,
- А в ночной период (с 23:00 до 07:00) тариф на свет составляет всего 2,16 гривны за киловатт-час.