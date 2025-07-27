Кто может сэкономить на коммуналке?
В Украине немало граждан могут не платить за коммунальные услуги: за них полностью рассчитывается государство. Речь идет о тех, кто имеет официальный статус льготника, напоминает 24 Канал.
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Льгота охватывает не только оплату газа, воды или электроэнергии, но и обогрев, вывоз мусора и содержание жилья. А в случае, если человек уже пользуется субсидией, льгота учитывается в общем расчете.
Таким образом, на 100% скидку на коммунальные услуги имеют право:
- участники боевых действий;
- люди с инвалидностью вследствие войны,
- семьи погибших военных,
- ликвидаторы аварии на ЧАЭС,
- лица с инвалидностью I группы,
- отдельные пенсионеры, ветераны труда и репрессированные.
Как воспользоваться льготами на коммуналку
Чтобы воспользоваться правом на скидку, нужно предоставить соответствующие документы: удостоверение льготника, справки или решение суда. Льготу могут начислить автоматически или после обращения в органы соцзащиты.