Кто может получить льготы на коммуналку?
Льгота назначается на год, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Украинцы могут законно списать долг за коммуналку: кто имеет на это право
Такая льготы действует для оплаты услуг по управлению многоквартирным домом, поставки и распределения газа, электроэнергии, тепла и воды, а также вывоза мусора. Скидку могут получить:
- Дети войны – 25% скидки 25% скидки;
- Члены семей погибших защитников – 50% скидки 50% скидки;
- Многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, семьи опекунов – 50% скидки;
- Жена (муж) умерших из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и опекуны их детей – 50% скидки;
- Семьи, имеющие ребенка с инвалидностью – 50% скидки;
- Отдельные категории лиц из числа жертв нацистских преследований – 50% скидки;
- Участники войны – 50% скидки 50% скидки;
- Участники боевых действий – 75% скидки 75% скидки;
- Лица с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки;
- Пенсионеры, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в селах и поселках – 100% скидки;
- Лица, проживающих в селах и поселках, работают или ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры – 100% скидки.
Как оформить льготу на коммуналку?
Чтобы оформить скидку на коммуналку, нужно подать в ПФУ следующие документы:
- Паспорт;
- Документ, подтверждающий право на льготу;
- Учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.
Важно! Льготу предоставляют при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие 6 месяцев, исходя из расчета на одного члена семьи, не превышает 4 240 гривен.