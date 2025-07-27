Кому спишут долги за коммуналку?

Полностью списать долги невозможно, но их можно частично уменьшить. В частности, задолженность за некоторые услуги не нужно платить, если человек более 30 дней находился за границей, но при условии предоставления подтверждающих документов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "УНИАН".

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Также можно списать долги:

за жилье, разрушенное или поврежденное в результате войны: достаточно предоставить акт о разрушении или справку из полиции;

по сроку давности: если поставщик не подал в суд в течение трех лет, старые долги списывают автоматически.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно написать заявление к поставщику услуг с просьбой перечислить сумму, а также приложить документы, подтверждающие отсутствие по месту прописки, и подать его лично или отправить заказным письмом.

Важно! Даже если вы не проживали в квартире, то платить придется за отопление, управление домом и услуги по счетчикам.