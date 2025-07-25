Жилищная субсидия
Жилищная субсидия – это финансовая помощь от государства, которая назначается домохозяйствам с невысокими доходами, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Субсидии рассчитываются на неотапливаемый сезон – с 1 мая до 30 сентября, и на отопительный сезон – с 1 октября до 30 апреля. Украинцам, которые получали жилищную субсидию в предыдущем периоде, выплату назначат автоматически.
Кто может потерять субсидию?
Субсидию могут не предоставить при определенных условиях:
- смерть основного заявителя, на которого была оформлена помощь;
- выявление в ходе проверки, что реальные доходы семьи выше задекларированных;
- изменение места жительства получателем, поскольку субсидия закреплена за конкретным адресом;
- кем-либо из членов домохозяйства была совершена крупная покупка на сумму более 100 тысяч гривен;
- задолженность за коммуналку превысила 680 гривен.
Также без помощи могут остаться граждане, которые не подать повторное обращение с новым заявлением и декларацией о доходах и расходах.
По личному обращению жилищная субсидия на следующий период назначается, в частности, если:
- в составе домохозяйства есть ВПЛ;
- члены домохозяйства платят коммуналку, проживая в арендованном жилье;
- количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
- член домохозяйства обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Подать документы на назначение жилищной субсидии в органы ПФУ можно в один из выбранных способов:
- Обратиться в выбранный сервисный центр ПФУ;
- Отправить по почте на адрес органа ПФУ;
- онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ.
Также документы можно подать через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦНАП и через Дію.