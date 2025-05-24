Кто из украинцев рискует потерять субсидию

В 2025 году отдельным категориям украинцев придется повторно обратиться за субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для них автоматическое продление помощи не предусмотрено, поэтому оформление необходимо осуществлять вручную, сообщает 24 Канал.

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Заявку на назначение субсидии повторно должны подать следующие категории граждан:

внутренне перемещенные лица;

граждане, которые арендуют жилье;

домохозяйства, претендующих на субсидию для покупки сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;

семьи, в которых количество фактических жителей в квартире не совпадает с количеством зарегистрированных.

Как оформить заявление на субсидию

Подать документы на получение субсидии в 2025 году можно несколькими удобными способами. В частности, лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда. Также это можно сделать: