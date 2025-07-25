Житлова субсидія

Житлова субсидія – це фінансова допомога від держави, яка призначається домогосподарствам з невисокими доходами, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Субсидії розраховуються на неопалювальний сезон – з 1 травня до 30 вересня, та на опалювальний сезон – з 1 жовтня до 30 квітня. Українцям, які отримували житлову субсидію в попередньому періоді, виплату призначать автоматично.

Хто може втратити субсидію?

Субсидію можуть не надати за певних умов:

смерть основного заявника, на якого була оформлена допомога;

виявлення у ході перевірки, що реальні доходи сім’ї вищі за задекларовані;

зміна місця проживання отримувачем, оскільки субсидія закріплена за конкретною адресою;

будь-ким із членів домогосподарства була здійснена велика покупка на суму понад 100 тисяч гривень;

заборгованість за комуналку перевищила 680 гривень.

Також без допомоги можуть залишитися громадяни, які не подати повторне звернення із новою заявою та декларацією про доходи та витрати.

За особистим зверненням житлова субсидія на наступний період призначається, зокрема, якщо:

у складі домогосподарства є ВПО;

члени домогосподарства сплачують комуналку, проживаючи в орендованому житлі;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

член домогосподарства звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Подати документи на призначення житлової субсидії до органів ПФУ можна в один із обраних способів:

Звернутись до обраного сервісного центру ПФУ;

Надіслати поштою на адресу органу ПФУ;

онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Також документи можна подати через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП та через Дію.