Где буду выплачивать деньги на отопление зимой?

В Краматорске стартовал прием заявлений на денежную помощь для закупки твердого топлива. Речь идет о единовременной международной выплате до 19,4 тысячи гривен, рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Краматорского горсовета.

Читайте также Как УБД получить деньги на День Независимости

Получить финансовую поддержку могут домохозяйства, которые соответствуют ряду условий. В частности:

  • имеют статус ВПЛ;
  • проживают в домохозяйстве с печным отоплением;
  • фактически проживают по адресу, где планируют использовать твердое топливо.

Впрочем, выплата может повлиять на размер льгот или субсидий.

Как получить помощь на закупку топлива

Чтобы получить помощь, необходимо заполнить заявление и подать пакет документов: паспорт, идентификационный код, справку о постановке на учет как ВПЛ, документы о составе семьи и фактическом месте проживания, техпаспорт на дом или справку о наличии печного отопления, а также реквизиты банковского счета (номер IBAN).