Где буду выплачивать деньги на отопление зимой?

В Краматорске стартовал прием заявлений на денежную помощь для закупки твердого топлива. Речь идет о единовременной международной выплате до 19,4 тысячи гривен, рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Краматорского горсовета.

Читайте также Как УБД получить деньги на День Независимости

Получить финансовую поддержку могут домохозяйства, которые соответствуют ряду условий. В частности:

имеют статус ВПЛ;

проживают в домохозяйстве с печным отоплением;

фактически проживают по адресу, где планируют использовать твердое топливо.

Впрочем, выплата может повлиять на размер льгот или субсидий.