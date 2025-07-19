Где буду выплачивать деньги на отопление зимой?
В Краматорске стартовал прием заявлений на денежную помощь для закупки твердого топлива. Речь идет о единовременной международной выплате до 19,4 тысячи гривен, рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Краматорского горсовета.
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Получить финансовую поддержку могут домохозяйства, которые соответствуют ряду условий. В частности:
- имеют статус ВПЛ;
- проживают в домохозяйстве с печным отоплением;
- фактически проживают по адресу, где планируют использовать твердое топливо.
Впрочем, выплата может повлиять на размер льгот или субсидий.
Как получить помощь на закупку топлива
Чтобы получить помощь, необходимо заполнить заявление и подать пакет документов: паспорт, идентификационный код, справку о постановке на учет как ВПЛ, документы о составе семьи и фактическом месте проживания, техпаспорт на дом или справку о наличии печного отопления, а также реквизиты банковского счета (номер IBAN).