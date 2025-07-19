Де виплачуватиму гроші на опалення взимку?

У Краматорську стартував прийом заяв на грошову допомогу для закупівлі твердого палива. Йдеться про одноразову міжнародну виплату до 19,4 тисячі гривень, розповідає 24 Канал із посиланням на пресслужбу Краматорської міськради.

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Отримати фінансову підтримку можуть домогосподарства, які відповідають низці умов. Зокрема:

мають статус ВПО;

проживають у домогосподарстві з пічним опаленням;

фактично мешкають за адресою, де планують використовувати тверде паливо.

Втім, виплата може вплинути на розмір пільг або субсидій.