Як отримати субсидію зараз?

Субсидію можна оформити і зараз. Для цього необхідно звернутись у відповідальні органи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Зауважте! З 1 травня до 30 вересня діє неопалювальний сезон. Відповідно, це впливає на розмір субсидії. Інколи допомога у цей період нульова, а от під час опалювального періоду вона вагомо збільшується.

Щоб оформити субсидію, потрібно подати такі документи:

заяву;

декларацію про доходи та витрати.

За потребою, необхідно додати певні документи. Наприклад, якщо ви хочете отримати субсидію, проживаючи у орендованому житлі, потрібно прикріпити договір оренди.

Як можна подати документи на оформлення субсидії:

через ЦНАП;

через ПФУ (у сервісному центрі, поштою чи шляхом використання порталу електронних послуг);

у Дії.

Зверніть увагу! Оформити субсидію також можна через звертання до уповноважених осіб сільської, селищної чи міської ради.