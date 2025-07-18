Як отримати субсидію зараз?
Субсидію можна оформити і зараз. Для цього необхідно звернутись у відповідальні органи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.
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Зауважте! З 1 травня до 30 вересня діє неопалювальний сезон. Відповідно, це впливає на розмір субсидії. Інколи допомога у цей період нульова, а от під час опалювального періоду вона вагомо збільшується.
Щоб оформити субсидію, потрібно подати такі документи:
- заяву;
- декларацію про доходи та витрати.
За потребою, необхідно додати певні документи. Наприклад, якщо ви хочете отримати субсидію, проживаючи у орендованому житлі, потрібно прикріпити договір оренди.
Як можна подати документи на оформлення субсидії:
- через ЦНАП;
- через ПФУ (у сервісному центрі, поштою чи шляхом використання порталу електронних послуг);
- у Дії.
Зверніть увагу! Оформити субсидію також можна через звертання до уповноважених осіб сільської, селищної чи міської ради.