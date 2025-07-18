Як заощаджуватися за допомогою кондиціонера?

Зокрема люди можуть також "економити світло", якщо користуватися порадами, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Для того, аби заощаджувати електроенергію, важливо встановити правильний температурний режим. Річ у тім, що занадто низька температура може призвести до великих цифр у платіжках.

Оптимальними є 24-26 градусів за Цельсієм. Кожен градус нижче 22 градусів за Цельсієм додає до рахунку до 8%,

– попередили в ДТЕК.

Зверніть увагу! Українцям також рекомендують закривати вдень штори та використовувати спеціальні плівки на вікнах, аби знизити нагрівання приміщення та зменшити навантаження на кондиціонер.