Как экономить с помощью кондиционера?
В частности люди могут также "экономить свет", если пользоваться советами, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
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Для того, чтобы экономить электроэнергию, важно установить правильный температурный режим. Дело в том, что слишком низкая температура может привести к большим цифрам в платежках.
Оптимальными являются 24-26 градусов по Цельсию. Каждый градус ниже 22 градусов по Цельсию добавляет к счету до 8%,
– предупредили в ДТЭК.
Обратите внимание! Украинцам также рекомендуют закрывать днем шторы и использовать специальные пленки на окнах, чтобы снизить нагрев помещения и уменьшить нагрузку на кондиционер.
Что еще в ДТЭК рассказали о кондиционерах?
Самая большая проблема для кондиционера – это забитые фильтры. Если их не очищать минимум ежемесячно, то техника начинает работать менее эффективно и потреблять больше электроэнергии. Более того, она еще и имеет риск перегреться.