Кто может получить льготы на коммунальные услуги?

Многодетные семьи

Как сообщают в ПФУ, передает 24 Канал, семьи, которые воспитывают трех и более детей, имеют право на 50% скидки.

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Речь идет об оплате жилья (21 квадратных метров общей площади жилья на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра), пользования коммунальными услугами и стоимость твердого и жидкого печного бытового топлива.

Обратите внимание! Такая льгота предоставляется, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие 6 месяцев, исходя из расчета на одного члена домохозяйства, не превышает размера дохода, который дает право на получение социальной льготы – в 2025 году это 4 240 гривен.

Для военных и их семей

Согласно информации на Правительственном портале, военные также могут воспользоваться льготой в 50%. Ее можно применить как для оплаты услуг по управлению многоквартирным домом, так и для поставки и распределения газа или вывоза мусора.

Поэтому, получить льготу могут участники боевых действий (75% на оплату ЖКУ), участники войны (50% скидки), лица с инвалидностью вследствие войны (100% скидки) и члены семей погибших защитников (50% скидки).

Пенсионеры и другие категории лиц

Рассчитывать на скидку могут еще и пенсионеры, которые ранее работали педагогами, медиками или работниками библиотек в селах и поселках.

Интересно, что 100% могут получить те, кто проживают в селах, и работают или работали в музеях, государственных или коммунальных учреждениях культуры, учреждениях сферы культуры.

Заметьте! В эту категорию входят еще и жена (муж) умерших из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и опекуны их детей и отдельные категории лиц из числа жертв нацистских преследований. А дети войны могут получить скидку на ЖКУ в размере 25%.

Что нужно для того, чтобы оформить скидку?

Документы на получение льготы можно подать несколькими способами:

лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг,

по почте – в адрес органа ПФУ,

через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через "Дію".

Запомните! С собой нужно иметь следующие документы: паспорт, документ, подтверждающий право на льготу, учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика.