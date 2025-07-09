Льготы для жен УБД
Речь идет о скидках на коммунальные услуги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
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Перечень льгот, которые предусмотрены для жен УБД, выглядит следующим образом:
- скидка 75% на оплату жилья;
- скидка 75% на оплату газа, электроэнергии и других коммунальных услуг (однако для лиц с инвалидностью она повышается до 100%);
- скидка 75% на топливо для домов без центрального отопления.
Обратите внимание! Скидка рассчитывается на каждого человека в семье: 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека плюс дополнительные 10,5 квадратных метров на семью.
Как рассчитывается скидка, если все члены семьи являются нетрудоспособными?
Для семей, где все ее члены нетрудоспособны, скидка на газовое отопление составляет 75% и рассчитывается уже на двойной размер нормативной площади, то есть 42 квадратных метра на человека и 21 квадратный метр на семью.