Пільги для дружин УБД
Йдеться про знижки на комунальні послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
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Перелік пільг, які передбачені для дружин УБД, має такий вигляд:
- знижка 75% на оплату житла;
- знижка 75% на оплату газу, електроенергії та інших комунальних послуг (однак для осіб з інвалідністю вона підвищується до 100%);
- знижка 75% на паливо для будинків без центрального опалення.
Зверніть увагу! Знижка розраховується на кожну особу у родині: 21 квадратний метр опалювальної площі на одну особу плюс додаткові 10,5 квадратного метра на сім'ю.
Як розраховується знижка, якщо всі члени родини є непрацездатними?
Для родин, де всі її члени непрацездатні, знижка на газове опалення складає 75% і розраховується вже на подвійний розмір нормативної площі, тобто 42 квадратні метри на особу та 21 квадратний метр на сім'ю.