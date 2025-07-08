Коли УБД мають право вийти на пенсію

Українське законодавство дозволяє учасникам бойових дій вийти на заслужений відпочинок достроково. Тобто вони можуть отримувати пенсію раніше, ніж цивільні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Втім для дострокової пенсії у серпні 2025 року УБД необхідно досягти певного віку та мати трудовий стаж.

Вимоги до чоловіків – 55 років та щонайменше 25 років стажу.

Жінкам необхідно досягти 50 років і мати не менше 20 років стажу.

Варто знати! Увесь період військової служби учасників бойових дій зараховують до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю та стажу державної служби. А період служби у зоні бойових дій врахують у стаж у розрахунку 1 до 3.

Який розмір пенсій для УБД

Розмір пенсії учасників бойових дій розраховують індивідуально. Він залежить від таких чинників:

тривалості страхового стажу або вислуги років;

розміру грошового забезпечення, з якого були сплачені страхові внески.

Якщо УБД має повну вислугу років, то його пенсія може складати 65% від грошового забезпечення плюс 3% за кожен додатковий рік. При неповній вислузі – 50% від грошового забезпечення.

Важливо! Мінімальна пенсія для УБД у 2025 році не може бути меншою, ніж 210% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Наразі вона становить 5 528 гривень. Якщо пенсія з усіма доплатами виявиться нижчою, тоді держава виплачуватиме щомісяця адресну допомогу ветерану.

Які доплати для УБД у серпні

Також у серпні учасникам бойових дій передбачені додаткові виплати:

надбавка у розмірі 25% від прожиткового мінімуму, якщо УБД втратив працездатність – 590,25 гривні;

цільова грошова допомога на прожиття – 40 гривень;

одноразова виплата до Дня Незалежності України – 1 000 гривень.

Слід знати! Для УБД з інвалідністю розмір пенсії розраховується у відсотках від їхнього грошового забезпечення. Він залежить від того, внаслідок війни чи ні набута інвалідність, а також від групи інвалідності.