Які пільги на комуналку мають військові

Пільги з оплати житлово-комунальних послуг мають право отримати військові, які зараз боронять Україну або захищали її раніше, а також сім’ї загиблих воїнів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Пільги надаються на послуги:

з постачання та розподілу природного газу, електроенергії, гарячої води, теплової енергії для опалення;

з централізованого водопостачання та водовідведення;

з управління багатоквартирним будинком;

та з вивезення сміття.

Розмір пільги на комуналку залежить від статусу отримувача:

для учасників бойових дій – 75% знижки;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

для учасників війни – 50% знижки;

для членів сімей загиблих військових – 50% знижки.

Важливо! Пільга на комуналку військовим та родинам загиблих надається незалежно від доходу сім’ї. Якщо ветеран перебуває на фронті або у шпиталі, подати заяву може член його родини.

Як оформити знижку на комуналку

Військові або члени їхніх родин можуть оформити пільгу, звернувшись із документами особисто або онлайн. У них є можливість подати заяву на знижку:

до сервісного центру Пенсійного фонду;

до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

до органів соцзахисту за місцем проживання;

через портал електронних послуг чи мобільний додаток ПФУ.

У заяві, окрім особистих даних, необхідно зазначити реквізити організацій, що надають послуги, та особові рахунки в них. До заяви потрібно додати:

паспорт;

документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);

обліковий номер реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційний код).

Варто знати! Пенсійний фонд має розглянути заяву протягом 10 днів з моменту звернення та повідомити рішення заявнику.