Які пільги на комуналку мають військові
Пільги з оплати житлово-комунальних послуг мають право отримати військові, які зараз боронять Україну або захищали її раніше, а також сім’ї загиблих воїнів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
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Пільги надаються на послуги:
- з постачання та розподілу природного газу, електроенергії, гарячої води, теплової енергії для опалення;
- з централізованого водопостачання та водовідведення;
- з управління багатоквартирним будинком;
- та з вивезення сміття.
Розмір пільги на комуналку залежить від статусу отримувача:
- для учасників бойових дій – 75% знижки;
- для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;
- для учасників війни – 50% знижки;
- для членів сімей загиблих військових – 50% знижки.
Важливо! Пільга на комуналку військовим та родинам загиблих надається незалежно від доходу сім’ї. Якщо ветеран перебуває на фронті або у шпиталі, подати заяву може член його родини.
Як оформити знижку на комуналку
Військові або члени їхніх родин можуть оформити пільгу, звернувшись із документами особисто або онлайн. У них є можливість подати заяву на знижку:
- до сервісного центру Пенсійного фонду;
- до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- до органів соцзахисту за місцем проживання;
- через портал електронних послуг чи мобільний додаток ПФУ.
У заяві, окрім особистих даних, необхідно зазначити реквізити організацій, що надають послуги, та особові рахунки в них. До заяви потрібно додати:
- паспорт;
- документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);
- обліковий номер реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційний код).
Варто знати! Пенсійний фонд має розглянути заяву протягом 10 днів з моменту звернення та повідомити рішення заявнику.