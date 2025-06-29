Кому виплачують грошову допомогу

Неповнолітні діти військових Івано-Франківська можуть отримати одноразову фінансову підтримку за нагоди дня народження, повідомляє 24 Канал з посиланням на місцевий ЦНАП.

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Виплати до дня народження призначені для дітей:

військових, яких призвали на службу;

захисників, які беруть участь у заходах із оборони у зв’язку з російською агресією;

військових та учасників АТО/ООС, які загинули, померли або зникли безвісти.

Варто знати! Допомога до дня народження є формою соціальної підтримки сімей, які перебувають у зоні підвищеної відповідальності за захист країни, зазначають у ЦНАПі.

Який розмір допомоги дітям військових

Дітям військових в Івано-Франківську виплачують грошову допомогу у розмірі 500 та 2 000 гривень, залежно від категорії неповнолітніх.

Виплати 500 гривень може отримати:

один із батьків дитини з нагоди її дня народження (до 18 років), якщо батька чи матір призвали на військову службу або він чи вона бере участь у заходах із оборони України від російських окупантів;

дитині, чиї батько або матір брали участь в АТО/ООС і померли, але не від бойових дій.

Допомогу у розмірі 2 000 гривень виплачують одному з батьків дітей, чиї батьки були призвані на військову службу або беруть участь у заходах з оборони України, якщо вони:

виховують 3 і більше дітей віком до 18 років (до 23 років для дітей, що навчаються на денній формі);

мають неповнолітніх дітей з інвалідністю;

батько або мати є особами з інвалідністю;

або якщо хтось із батьків дитини загинув чи зникнув безвісти під час безпосередньої участі в АТО/ООС, у заходах з оборони країни або помер через поранення, контузію, каліцтво або захворювання, одержане під час участі в бойових діях.

Важливо! Отримати грошову допомогу з нагоди дня народження дитини можна, звернувшись до ЦНАПу Івано-Франківська, де необхідно написати заяву встановленого зразка.