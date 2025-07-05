Какие льготы на коммуналку имеют военные

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право получить военные, которые сейчас защищают Украину или защищали ее раньше, а также семьи погибших воинов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Льготы предоставляются на услуги:

по поставке и распределению природного газа, электроэнергии, горячей воды, тепловой энергии для отопления;

по централизованному водоснабжению и водоотводу;

по управлению многоквартирным домом;

и по вывозу мусора.

Размер льготы на коммуналку зависит от статуса получателя:

для участников боевых действий – 75% скидки;

для лиц с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки;

для участников войны – 50% скидки 50% скидки;

для членов семей погибших военных – 50% скидки.

Важно! Льгота на коммуналку военным и семьям погибших предоставляется независимо от дохода семьи. Если ветеран находится на фронте или в госпитале, подать заявление может член его семьи.

Как оформить скидку на коммуналку

Военные или члены их семей могут оформить льготу, обратившись с документами лично или онлайн. У них есть возможность подать заявление на скидку:

в сервисный центр Пенсионного фонда;

в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

в органы соцзащиты по месту жительства;

через портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ.

В заявлении, кроме личных данных, необходимо указать реквизиты организаций, предоставляющих услуги, и лицевые счета в них. К заявлению нужно приложить:

паспорт;

документ, подтверждающий право на льготу (например, удостоверение УБД);

учетный номер регистрационной карточки налогоплательщика (идентификационный код).

Стоит знать! Пенсионный фонд должен рассмотреть заявление в течение 10 дней с момента обращения и сообщить решение заявителю.