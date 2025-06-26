Какие льготы могут получить УБД

Украинские военные, которые оформили статус УБД, могут получать коммунальные, медицинские, трудовые льготы, а также имеют право на образовательную поддержку их детей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

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Медицинские льготы

УБД имеют право на бесплатные лекарства и медицинские средства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам врачей.

Им гарантируется бесплатное зубопротезирование, за исключением использования драгоценных металлов.

Могут продолжать пользоваться поликлиниками и госпиталями, к которым УБД были прикреплены, после выхода на пенсию или смены места работы.

Имеют право на первоочередное обслуживание в лечебных учреждениях, аптеках и на первоочередную госпитализацию.

Могут проходить бесплатное медицинское обследование и диспансеризацию с привлечением необходимых специалистов.

Коммунальные льготы

Участники боевых действий имеют право на скидку на оплату жилой площади в размере 75% в расчете 21 квадратный метр на человека + 10,5 квадратного метра на семью.

Также предоставляется 75% скидка на оплату газа, электроэнергии, других услуг и сжиженного газа для бытовых нужд.

Действует 75% скидка на стоимость топлива, в частности жидкое, для лиц, проживающих в домах без центрального отопления.

Транспортные льготы

УБД предоставляется право на бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта при наличии удостоверения установленного образца.

Бесплатно можно пользоваться железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения, автобусами на пригородных и междугородных маршрутах, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности.

Трудовые льготы

Участники боевых действий имеют право пособие в случае временной нетрудоспособности в размере 100% от средней заработной платы, независимо от стажа работы.

Также действует право на ежегодный отпуск в удобное для ветерана время;

Можно получить дополнительный оплачиваемый отпуск до 14 календарных дней в год.

При сокращении численности или штата работников предприятия УБД имеют преимущественное право остаться на работе.

В случае ликвидации предприятия участники боевых действий имеют право на приоритетное трудоустройство.

Другие преимущества для УБД

Пенсии, пожизненное денежное содержание, социальная помощь для ветеранов увеличивается на 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Дети участников боевых действий получают поддержку от государства на получение образования, но только до достижения 23 лет.

Стоит знать! Участники боевых действий имеют право на ежегодную выплату разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины.