Хто може отримати пільги на комунальні послуги?

Багатодітні сім'ї

Як повідомляють в ПФУ, передає 24 Канал, родини, які виховують трьох і більше дітей, мають право на 50% знижки.

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Йдеться про оплату житла (21 квадратних метрів загальної площі житла на кожного члена сім'ї та додатково 10,5 квадратного метра), користування комунальними послугами та вартість твердого та рідкого пічного побутового палива.

Зверніть увагу! Така пільга надається, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї за попередні 6 місяців, виходячи з розрахунку на одного члена домогосподарства, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання соціальної пільги – у 2025 році це 4 240 гривень.

Для військових та їхніх сімей

Відповідно до інформації на Урядовому порталі, військові також можуть скористатися пільгою у 50%. Її можна застосувати як для оплати послуг з управління багатоквартирним будинком, так і для постачання та розподілу газу чи вивезення сміття.

Відтак, отримати пільгу можуть учасники бойових дій (75% на оплату ЖКП), учасники війни (50% знижки), особи з інвалідністю внаслідок війни (100% знижки) та члени сімей загиблих захисників (50% знижки).

Пенсіонери та інші категорії осіб

Розраховувати на знижку можуть ще й пенсіонери, які раніше працювали педагогами, медиками чи працівниками бібліотек у селах та селищах.

Цікаво, що 100% можуть отримати ті, хто проживають у селах, й працюють чи працювали в музеях, державних чи комунальних закладах культури, закладах сфери культури.

Зауважте! До цієї категорії входять ще й дружина (чоловік) померлих з-поміж ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни їхніх дітей та окремі категорії осіб з-поміж жертв нацистських переслідувань. А діти війни можуть отримати знижку на ЖКП у розмірі 25%.

Що треба для того, щоб оформити знижку?

Документи на отримання пільги можна подати у декілька способів:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг,

поштою – на адресу органу ПФУ,

через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через "Дію".

Запам'ятайте! З собою потрібно мати такі документи: паспорт, документ, що підтверджує право на пільгу, обліковий номер реєстраційної картки платника податків.