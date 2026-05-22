Що відомо про борги водоканалів за електроенергію?

Про те, яку заборгованість за світло має водоканал, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін зазнав невдачі: Сі Цзіньпін не спокусився газовим проєктом Росії

За даними моніторингу НКРЕКП, борги водоканалів за електроенергію перевищують 10 мільярдів гривень. Дані актуальні станом на кінець 2025 року. Саме тоді показник боргу був на рівні 10,2 мільярда гривень.

Зокрема 85% від всієї суми боргу сформували:

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

КП "Харківводоканал";

КП "Компанія "Вода Донбасу".

Зазначається, що основна частина несплачених коштів припадає на підприємства та регіони, які мають найбільше наслідків від бойових дій.

Натомість є підприємства, які показують високий рівень платіжної спроможності. Зокрема у 2025 році понад 95% розрахунку за електроенергію забезпечував 31 водоканал.

Зауважте, що середньозважений рівень оплати ліцензіатів НКРЕКП за електроенергію, спожиту протягом 2025 рок, складає 87%.

Максимальні показники рівнів розрахунку мали 3 підприємства:

108% – КП "Нікопольське ВУВКГ";

108% – КП "Чернігівводоканал";

107% – КП "Житомирводоканал".

Що відомо про борги України за комунальні послуги?

Раніше повідомлялося, що в уряді шукають вихід щодо стабілізації рахунків на ринку електроенергії, За словами прем'єр-міністерки України, влада має запропонувати спеціальний механізм постачання електроенергії. Саме він допоможе стабілізувати ситуацію з накопиченням та збільшенням боргів.

Водночас нині, у період війни, тарифи на централізоване опалення та гарячу воду для населення зафіксовані через мораторій і не покривають реальної собівартості послуг. Саме тому підприємства не можуть розрахуватися за ресурси повністю. А держава, як обіцяла, не може покрити різницю в тарифах. Тому борги й виникають, а згодом – накопичуються.