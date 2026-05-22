Что известно о долгах водоканалов за электроэнергию?

По данным мониторинга НКРЭКУ, долги водоканалов за электроэнергию превышают 10 миллиардов гривен. Данные актуальны по состоянию на конец 2025 года. Именно тогда показатель долга был на уровне 10,2 миллиарда гривен.

В частности 85% от всей суммы долга сформировали:

КП "Харьковводоканал";

КП "Компания "Вода Донбасса".

Отмечается, что основная часть неуплаченных средств приходится на предприятия и регионы, которые имеют больше всего последствий от боевых действий.

Зато есть предприятия, которые показывают высокий уровень платежной способности. В частности, в 2025 году более 95% расчета за электроэнергию обеспечивал 31 водоканал.

Заметьте, что средневзвешенный уровень оплаты лицензиатов НКРЕКП за электроэнергию, потребленную в течение 2025 года, составляет 87%.

Максимальные показатели уровней расчета имели 3 предприятия:

108% – КП "Никопольское ПУВКХ";

108% – КП "Черниговводоканал";

107% – КП "Житомирводоканал".

Ранее сообщалось, что в правительстве ищут выход по стабилизации счетов на рынке электроэнергии, По словам премьер-министра Украины, власть должна предложить специальный механизм поставки электроэнергии. Именно он поможет стабилизировать ситуацию с накоплением и увеличением долгов.

В то же время сейчас, в период войны, тарифы на централизованное отопление и горячую воду для населения зафиксированы через мораторий и не покрывают реальной себестоимости услуг. Именно поэтому предприятия не могут рассчитаться за ресурсы полностью. А государство, как обещало, не может покрыть разницу в тарифах. Поэтому долги и возникают, а впоследствии – накапливаются.