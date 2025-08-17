Какую скидку на электроэнергию имеют УБД?

УБД могут платить за коммунальные услуги, в частности за свет, со скидкой, или пользоваться ими бесплатно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

В 2025 году участник боевых действий имеет право на 75% скидки на коммуналку (электроэнергия, свет, газ). А в случае, если УБД имеет инвалидность вследствие войны, коммунальные услуги будут со 100% скидкой.

Площадь жилья, на которую действует скидка, не должна превышать нормы – 21 квадратный метр на каждое лицо, которое в нем постоянно проживает, и еще 10,5 квадратных метров дополнительно на семью.

Таким образом, военнослужащие со статусом УБД должны платить 25% от общей стоимости электроэнергии – не 4,32 гривны за киловатт-час, а 1,08 гривен. Соответственно за каждые использованные 100 киловатт надо платить 108 гривен. Без льготы эта сумма составляла бы 432 гривны.

Как будут возмещать деньги? УБД должен ежемесячно самостоятельно оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг, а Пенсионный фонд будет выплачивать сумму льготы, перечисляя ее на банковский счет. Альтернатива – получение денег через отделение Укрпочты.

Как оформить льготу?

Чтобы получить скидку на коммуналку, нужно официально оформить льготу через государственные учреждения. Для этого нужно:

Обратиться в ближайший ЦНАП или отделение ПФУ;

Подготовить документы (паспорт, идентификационный код, удостоверение УБД);

Оформить и подать заявление на получение льготы.

Если оформляет льготу член семьи военнослужащего, нужно также предоставить документ, подтверждающий родственные связи (свидетельство о рождении, брак и т.д.).