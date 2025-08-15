Сколько украинцы задолжали за тепло и горячую воду?

На начало лета долг бытовых потребителей за тепло и горячую воду достиг 33,9 миллиардов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на что на Energy Map.

Больше всего долгов приходится на Киев, Харьковскую и Днепропетровскую области – 60,6% всей задолженности за тепло и горячую воду. Совокупно они задолжали 20,5 миллиардов гривен.

Карта задолженности от Energy Map / скриншот dixigroup

Еще четыре области имеют долг более миллиарда гривен:

Донецкая – 2,6 миллиарда гривен;

Запорожская – 1,7 миллиарда гривен;

Одесская – 1,6 миллиарда гривен;

Херсонская – 1,2 миллиарда гривен.

17 других областей суммарно задолжали 6,2 миллиардов гривен (18,1% от общей суммы).

Наименьший долг за коммуналку – в Закарпатской области, всего 0,8 миллиона гривен. Это объясняется почти полным отсутствием централизованного отопления и горячего водоснабжения в регионе.

Как росла задолженность с 2015 года?

В июне 2015 года, долг за тепло и горячую воду составлял 5 миллиардов гривен. За десятилетие он вырос на 578% до 33,9 миллиардов гривен.

Пики задолженности приходятся на зимний период, когда продолжается отопительный сезон.