Кому выделят новую помощь на оплату коммуналки?

Дополнительную помощь на оплату электроэнергии предоставят жителям территорий активных или возможных действий, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство соцполитики, семьи и единства.

Известно, что выплата на коммуналку начнет поступать с октября этого года, а назначаться они будут автоматически на основе данных в базе ПФУ. Поэтому, дополнительных заявлений не нужно будет подавать.

Обратите внимание! На каждого человека из состава семьи будут рассчитывать выплаты на оплату электроэнергии в размере стоимости 100 киловатт-часов, но не более 300 киловатт-часов.

Как будут выплачивать дополнительные средства на оплату ЖКУ?

Помощь на оплату света будут предоставлять до таких случаев, как: