У скільки обійдеться українцям опалювальний сезон?

Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення. Це стосується тепла, гарячої води та газу, розповідає 24 Канал.

Згідно з домовленостями з МВФ, можливе підвищення тарифів розглядається лише після завершення війни. У Києві вартість опалення залишається незмінною з 2019 року і становить 1 654,41 гривні за гігакалорію.

Як формується платіжка за тепло?

Розмір рахунку за опалення залежить від двох ключових факторів:

погодні умови (чим холодніше, тим більше тепла споживає будинок),

наявність лічильників (будинкових чи індивідуальних).

До того ж 90% будинків у Києві обладнані будинковими лічильниками тепла. У них мешканці платять за фактичний обсяг спожитого тепла.

Якщо в будинку є ще й квартирні лічильники, то власники сплачують за свої показники плюс частку на загальнобудинкові потреби.

У квартирах без індивідуальних приладів обліку вартість розподіляється пропорційно площі.

Наприклад! У лютому 2021 року середньомісячна температура в Києві становила –4,7 °C, що було холодніше, ніж у січні. Це позначилося і на платіжках: у будинку з лічильником опалення коштувало близько 35 гривень за квадратний метр проти 33 гривень у січні.