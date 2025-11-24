Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.
Що відбувається з опаленням в Одесі?
Через відсутність опалення в місті частина закладів освіти Приморського та Пересипського районів Одеси переведені на онлайн навчання. Таке рішення прийняли під час засідання міського оперативного штабу.
Вирішуються питання перевезення важких пацієнтів до інших лікарень. Від залізничного вокзалу до Пересипського району будуть курсувати соціальні автобуси.
Які наслідки російської атаки на Одесу?
Увечері 24 листопада Росія обстріляла Одесу ударними дронами. У регіоні оголосили повітряну тривогу через атаку БпЛА з акваторії Чорного моря.
Згодом о 19:08 прогриміло кілька вибухів. Близько 9 години вечора в Одесі знову пролунав вибух.
Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ворожої атаки в декількох районах міста відсутнє світло. Крім цього, на деяких маршрутах є перебої в русі електротранспорту.