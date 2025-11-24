Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Что происходит с отоплением в Одессе?

Из-за отсутствия отопления в городе часть учебных заведений Приморского и Пересыпского районов Одессы переведены на онлайн обучение. Такое решение приняли во время заседания городского оперативного штаба.

Решаются вопросы перевозки тяжелых пациентов в другие больницы. От железнодорожного вокзала до Пересыпского района будут курсировать социальные автобусы.

Каковы последствия российской атаки на Одессу?