Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.
Что происходит с отоплением в Одессе?
Из-за отсутствия отопления в городе часть учебных заведений Приморского и Пересыпского районов Одессы переведены на онлайн обучение. Такое решение приняли во время заседания городского оперативного штаба.
Решаются вопросы перевозки тяжелых пациентов в другие больницы. От железнодорожного вокзала до Пересыпского района будут курсировать социальные автобусы.
Каковы последствия российской атаки на Одессу?
Вечером 24 ноября Россия обстреляла Одессу ударными дронами. В регионе объявили воздушную тревогу из-за атаки БпЛА из акватории Черного моря.
Впоследствии в 19:08 прогремело несколько взрывов. Около 9 часов вечера в Одессе снова прогремел взрыв.
Сергей Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки в нескольких районах города отсутствует свет. Кроме этого, на некоторых маршрутах есть перебои в движении электротранспорта.