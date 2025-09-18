Почему США и Европа спорят о санкциях?

Теперь ЕС пытается найти ответ, как действовать дальше. На этой неделе европейские лидеры даже отложили объявление 19-го пакета санкций против России, чтобы усилить его, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с Трампом, после чего заявила, что новые санкции против Москвы коснутся банковского сектора, крипторынка и энергетической сферы.

Отдельно Трамп призывает ЕС использовать замороженные российские активы, которые находятся на счетах в Бельгии, сообщают источники.

Европейские лидеры уже давно дискутируют относительно заблокированных денег Москвы, но остерегаются, что их использование ударит по репутации Европы как надежного места для инвестиций.

Попытка Брюсселя найти ответ на вызов Трампа демонстрирует трудности, с которыми сталкивается 27-членный блок в координации санкций против России после того, как США остановили прямую военную помощь Украине. Это также выявляет ограниченность инструментов, которые готовы применять европейские страны,

– пишет издание.

Предыдущие 18 пакетов санкционных ограничений так и не остановили военную машину Путина. К тому же Европа не смогла полностью реализовать свое обещание о закупке оружия США для Украины.

Некоторые европейские дипломаты считают, что Трамп намеренно выдвигает ЕС сверхсложные требования, чтобы самому не вводить дополнительные санкции против России.

Однако Европе очень сложно полностью отказаться от российской нефти и наложить санкции на Китай с Индией.

Брюссель пообещал ускорить план отказа от энергоносителей Москвы до 2027 года, но возражения Венгрии и Словакии могут ему помешать.

К тому же ведущие экономики ЕС – Франции, Германии, Италии – тоже продолжают покупать энергоносители у Москвы.

ЕС уже отверг идею Трампа о введении тарифов против Китая и Индии. Вместо этого он предпочитает ограничения против компаний и банков, которые участвуют в торговле с Россией.

Трамп тоже не выполнил своих угроз относительно жестких санкций против России. Иногда после особенно кровавых российских атак на Украину он усиливает риторику, но дальше разговоров дело не идет. Однако он ввел 50% пошлины на импорт из Индии, которая продолжает закупки российской нефти.

Важно! Страны ЕС в 2024 году продолжили покупать российские энергоносители. Объем закупок составил 27 миллиардов долларов. Особенно Европа увеличила закупки сжиженного газа в России. Также Европа совсем не готова рисковать своими торговыми отношениями с Китаем, который остается главным экспортным рынком для нее.

Что известно о 19-м пакете санкций против России?