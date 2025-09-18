Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал в эфире 24 Канала, что Владимир Путин мог бы использовать это событие, для того, чтобы отбелить себя. В этот период можно было бы организовать трехстороннюю встречу, однако кремлевский диктатор, однозначно, не полетит в Нью-Йорк.

К теме Трамп и Зеленский могут скоро встретиться: Рубио назвал место и приблизительную дату

Какой может быть встреча Зеленского и Трампа?

Игорь Чаленко отметил, что вероятная встреча лидеров Украины и США будет происходить на позитивном фоне, ведь недавно было одобрено 2 пакета в рамках инициативы PURL. Она заключается в том, что Украина за европейские деньги покупает американское оружие.

Особенно говорится о системах противовоздушной обороны. Также интересная новость была о том, что Соединенные Штаты Америки вносят свой первоначальный вклад в Фонд восстановления Украины в размере 75 миллионов долларов,

– отметил он.

Однако Трамп и дальше продолжает продвигать идею, что Зеленскому придется согласиться на сделку с Россией. Таким образом американский лидер пытается увеличить давление на Москву, но одновременно также ищет компромиссные точки соприкосновения, где и Украине придется идти на уступки.

Политолог отметил, что, несмотря на результаты встречи в Нью-Йорке, основным остается фронт и наши Силы обороны, которые прилагают максимум усилий, чтобы приближать победу Украины.

Какие были последние заявления Трампа?