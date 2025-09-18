Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал в эфире 24 Канала, что Владимир Путин мог бы использовать это событие, для того, чтобы отбелить себя. В этот период можно было бы организовать трехстороннюю встречу, однако кремлевский диктатор, однозначно, не полетит в Нью-Йорк.
Какой может быть встреча Зеленского и Трампа?
Игорь Чаленко отметил, что вероятная встреча лидеров Украины и США будет происходить на позитивном фоне, ведь недавно было одобрено 2 пакета в рамках инициативы PURL. Она заключается в том, что Украина за европейские деньги покупает американское оружие.
Особенно говорится о системах противовоздушной обороны. Также интересная новость была о том, что Соединенные Штаты Америки вносят свой первоначальный вклад в Фонд восстановления Украины в размере 75 миллионов долларов,
– отметил он.
Однако Трамп и дальше продолжает продвигать идею, что Зеленскому придется согласиться на сделку с Россией. Таким образом американский лидер пытается увеличить давление на Москву, но одновременно также ищет компромиссные точки соприкосновения, где и Украине придется идти на уступки.
Политолог отметил, что, несмотря на результаты встречи в Нью-Йорке, основным остается фронт и наши Силы обороны, которые прилагают максимум усилий, чтобы приближать победу Украины.
Какие были последние заявления Трампа?
Трамп вроде бы готов ввести санкции против России, однако есть условия. Он стремится, чтобы страны НАТО также ввели ограничения, в частности полностью прекратили покупать российские энергоносители.
Американский лидер считает, что Зеленскому придется заключить сделку с Путиным. Кроме этого, он ожидает решительных действий от Европы для содействия завершению войны в Украине.
Президент США отметил, что Зеленский и Путин что Зеленский и Путин ненавидят друг друга. Это, мол, усложнит переговоры и, вероятно, заставит его вмешаться в этот процесс.