Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів в етері 24 Каналу, що Володимир Путін міг би використати цю подію, для того, щоб відбілити себе. У цей період можна було б організувати тристоронню зустріч, однак кремлівський диктатор, однозначно, не полетить у Нью-Йорк.

Якою може бути зустріч Зеленського та Трампа?

Ігор Чаленко зауважив, що ймовірна зустріч лідерів України та США буде відбуватись на позитивному тлі, адже нещодавно було схвалено 2 пакети в рамках ініціативи PURL. Вона полягає у тому, що Україна за європейські гроші купує американську зброю.

Особливо мовиться про системи протиповітряної оборони. Також цікава новина була про те, що Сполучені Штати Америки вносять свій початковий внесок у Фонд відбудови України у розмірі 75 мільйонів доларів,

– зауважив він.

Однак Трамп і далі продовжує просувати ідею, що Зеленському доведеться погодитись на угоду з Росією. Таким чином американський лідер намагається збільшити тиск на Москву, але водночас також шукає компромісні точки дотику, де й Україні доведеться йти на поступки.

Політолог наголосив, що, попри результати зустрічі у Нью-Йорку, основним залишається фронт і наші Сили оборони, які докладають максимум зусиль, аби наближати перемогу України.

Які були останні заяви Трампа?