Держсекретар США Марко Рубіо анонсував зустріч Трампа і Зеленського, передає 24 Канал із посиланням на AFP.

Навіщо Трамп і Зеленський зустрінуться?

Рубіо заявив, що Трамп багато доклав зусиль для того, аби закінчити війну в Україні. Він провів численні розмови з Путіним і мав кілька зустрічей із Зеленським. Держсекретар додав, що наступного тижня президент США, ймовірно, знову зустрінеться з президентом України. Це відбудеться на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Рубіо наголосив, що американський лідер продовжуватиме домагатися миру.

"З часом президент може дійти висновку, що це неможливо. Він ще не на цьому етапі, але може до нього дійти", – допустив чиновник. Держсекретар додав, що у разі якщо Трамп вийде з переговорів або запровадить санкції проти Росії й скаже: "Все, я завершив", тоді у світі не залишиться нікого, хто міг би бути посередником у завершенні конфлікту.

Що відомо про зустрічі Зеленського і Трампа?