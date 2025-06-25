Попри все, зустріч відбулася – і, схоже, була справді продуктивною. За підсумками перемовин Трамп уже встиг поділитися враженнями, зокрема – висловив свою думку про Зеленського. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла, що частково він також окреслив ключові теми, які були на порядку денному.