Попри все, зустріч відбулася – і, схоже, була справді продуктивною. За підсумками перемовин Трамп уже встиг поділитися враженнями, зокрема – висловив свою думку про Зеленського. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла, що частково він також окреслив ключові теми, які були на порядку денному.
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Тривала вдвічі довше, ніж планувалося: цікаві деталі зустрічі Трампа і Зеленського
Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа тривала 50 хвилин – фактично вдвічі довше, ніж планувалося спочатку, з огляду на щільний графік обох президентів. Вона розпочалася із запізненням, що також пов'язано з напруженим розкладом, перенесенням дедлайнів на полях саміту НАТО.