Несмотря на все, встреча состоялась – и, похоже, была действительно продуктивной. По итогам переговоров Трамп уже успел поделиться впечатлениями, в частности – высказал свое мнение о Зеленском. Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала, что частично он также очертил ключевые темы, которые были на повестке дня.

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Что Трамп сказал о Путине и Зеленском

Дональд Трамп отметил, что хотел узнать, как дела у Владимира Зеленского, и отметил приветливость украинского президента. Несмотря на то, что в прошлом между ними случались сложные моменты, этот раз разговор был чрезвычайно доброжелательным.

Мне кажется, он хочет, чтобы все это наконец закончилось. Да, я действительно так думаю,

– сказал Трамп.

По его словам, встреча с Зеленским произвела впечатление. Также Трамп вспомнил о больших потерях на фронте. Он сказал, что на прошлой неделе погибло около 7 тысяч солдат – российских и украинских. Он сказал, что это "настоящее безумие".

"Я считаю, что сейчас – подходящий момент для завершения войны. Я поговорю с Путиным, посмотрим, сможем ли мы это остановить", – добавил он.

Оценивая встречу с Зеленским, он назвал ее "хорошей", отметив также другие конструктивные переговоры с рядом мировых лидеров. В то же время Трамп отметил, что Зеленский ведет "мужественную и очень сложную борьбу".

Американский политик, выражая определенное сочувствие к Путину, предположил, что российского диктатора могли ввести в заблуждение, что он якобы "запутался". Этот тезис вызвал возмущение, ведь полномасштабная война России против Украины продолжается уже четвертый год, и оправдывать агрессора в таком контексте выглядит по меньшей мере цинично.