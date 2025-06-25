Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского
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Говорили, как защитить людей, - Зеленский сделал первое заявление по итогам встречи с Трампом
Основные тезисы
- Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели длительную и содержательную встречу на полях саммита НАТО, обсуждая прекращение огня и защиту людей.
- Встреча длилась 50 минут, но прессу не пригласили, хотя это планировалось.
В среду, 25 июня, на полях саммита НАТО встретились Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Президент Украины рассказал, о чем шла речь.