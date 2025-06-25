Во время встречи с президентом Зеленским в Гааге генсек НАТО Марко Рютте заявил, что в декларации по итогам саммита будет идти речь о помощи Украине, в частности в финансовом плане.

Он также напомнил, что европейские и канадские союзники по Альянсу пообещали до 1 июля предоставить Украине более 35 миллиардов евро на поддержку. Это больше, чем в прошлом году, поскольку тогда за весь год эта сумма составляла более 50 миллиардов долларов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тоже заверила, что Украина может рассчитывать на дальнейшую финансовую и политическую поддержку от ЕС. Она подчеркнула важность инвестиций в чрезвычайно современную и инновационную оборонную промышленность Украины.

Какую помощь пообещали предоставить страны-члены НАТО:

Норвегия

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что предоставит Украине 641,9 миллиона долларов для закупки дронов и дроновых технологий от украинских и других европейских производителей.

Нидерланды

Нидерланды объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму около 175 миллионов евро. В пакет помощи входят, в частности, 100 радаров для обнаружения беспилотников.

Поставка этих радаров должна завершиться до конца 2025 года. Также Нидерланды передадут Украине 20 частично беспилотных модульных машин Ermine CASEVAC для эвакуации раненых. Кроме того, Амстердам выделит дополнительные 80 миллионов евро на беспилотники в рамках Коалиции дронов.

Нидерланды подписали контракты на производство 600 тысяч украинских дронов для Украины в рамках инициативы "Линия дронов" с поставкой уже в этом году.

НАТО

В НАТО выделили Украине почти 43 миллиона долларов на спутниковую связь для ВСУ.

Британия

Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что премьер страны 26 июня объявит о новом пакете помощи для Украины, в частности в сфере усиления ПВО.