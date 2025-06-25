Про головні заяви глав держав і урядів країн-членів НАТО та рішення щодо України – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Зеленський прибув на саміт НАТО
Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт НАТО вранці 25 червня.
Цікаво, що український лідер одягнутий майже у класичний костюм.
Рютте розповів, які питання щодо України обговорять на саміті
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що на саміті обговорять питання, як забезпечити, щоб впродовж наступних років Україна продовжувала розраховувати на підтримку країн НАТО, щоб продовжувала боротьбу.
А також щоб ми могли привести Україну до міцного та тривалого миру,
– зазначив Рютте.
Трамп зустрівся з Ердоганом на саміті НАТО
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрівся у вівторок, 24 червня, з президентом США Дональдом Трампом на саміті НАТО в Гаазі.
Ердоган привітав припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, "досягнуте завдяки зусиллям президента США".
Турецький лідер закликав до міцного миру, припинення кризи в Газі та діалогу щодо України.
Крім цього, Ердоган також наголосив на великому потенціалі співпраці його країни зі США у сфері енергетики, інвестицій та оборони. Також обидва політики наголосили на важливості зміцнення стримувального потенціалу НАТО.
На саміті НАТО обговорять військову допомогу Україні
Під час зустрічі із президентом Зеленським у Гаазі генсек НАТО Марко Рютте заявив, що у декларації за підсумками саміту буде йтися про допомогу Україні, зокрема у фінансовому плані.
Він також нагадав, що європейські та канадські союзники по Альянсу пообіцяли до 1 липня надати Україні понад 35 мільярдів євро на підтримку. Це більше, ніж минулого року, оскільки тоді за весь рік ця сума становила понад 50 мільярдів доларів.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн теж запевнила, що Україна може розраховувати на подальшу фінансову й політичну підтримку від ЄС. Вона підкреслила важливість інвестицій у надзвичайно сучасну та інноваційну оборонну промисловість України.
Яку допомогу пообіцяли надати країни-члени НАТО:
- Норвегія
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що надасть Україні 641,9 мільйона доларів для закупівлі дронів та дронових технологій від українських та інших європейських виробників.
- Нідерланди
Нідерланди оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму близько 175 мільйонів євро. У пакет допомоги входять, зокрема, 100 радарів для виявлення безпілотників.
Постачання цих радарів має завершитися до кінця 2025 року. Також Нідерланди передадуть Україні 20 частково безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених. Крім того, Амстердам виділить додаткові 80 мільйонів євро на безпілотники у рамках Коаліції дронів.
Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч українських дронів для України в межах ініціативи "Лінія дронів" з постачанням уже в цьому році.
- НАТО
У НАТО виділили Україні майже 43 мільйони доларів на супутниковий зв'язок для ЗСУ.
- Британія
Міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив, що прем'єр країни 26 червня оголосить про новий пакет допомоги для України, зокрема у сфері посилення ППО.
Ввечері 24 червня президент США Дональд Трамп прибув на саміт НАТО у Нідерланди.