11:58, 25 червня

У Дональда Трампа запитали про зустріч з Володимиром Зеленським. Президент США підтвердив, що вона відбудеться і стосуватиметься "очевидного".

Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну,

– вказав він.