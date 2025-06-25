Все, що відомо про нову зустріч президентів США та України – передає 24 Канал.

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Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського

16:01, 25 червня

На полях саміту НАТО почалася зустріч Зеленського і Трампа, підтвердив 24 Каналу речник президента Сергій Никифоров.

11:58, 25 червня

Трамп назвав Зеленського "хорошим хлопцем"

У Дональда Трампа запитали про зустріч з Володимиром Зеленським. Президент США підтвердив, що вона відбудеться і стосуватиметься "очевидного".

Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні. Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну,
– вказав він.