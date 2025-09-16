Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Заява Трампа щодо угоди: що відомо?

ЗМІ 16 вересня опублікувало чергову заяву президента США, у якій Трамп наголосив, що Володимиру Зеленському доведеться укласти угоду. Деталей про зміст заяви наразі немає.

Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду,

– написали в медіа.

За кілька хвилин, американський лідер вкотре сказав про те, що європейські держави мають припинити закупівлю російської нафти.

Варто зауважити, що раніше держсекретар США Марко Рубіо казав, що президент США вважає важливим, щоб європейські партнери продемонстрували готовність до рішучих дій проти Росії. Так, Сполучені Штати вимагають від ЄС введення тих санкцій проти росіян, які вони очікують від Білого дому.

Можна припустити, що угода, про яку сказав Трамп, стосується можливих мирних домовленостей та припинення вогню в Україні. Це саме те, що обговорювали президент України разом з європейськими лідерами на зустрічі у США.

Про яку угоду може говорити Трамп?